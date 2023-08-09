Россиянин побывал в Германии и рассказал о странном ритуале немцев в туалете

Блогер «Дзена» рассказал, что немцы к приходу гостей посыпают унитаз солью

Российский путешественник побывал в Германии и рассказал о странном ритуале немцев, который они проводят в туалетах перед приходом гостей. Своей находкой он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам россиянина, местные жители посыпают унитаз солью. Делается это для того, чтобы очистить сантехнику и избавиться от неприятного запаха, с чем неплохо справляется хлорид натрия.

«Так что немки просто посыпают внутреннюю поверхность унитаза (не в воду), а затем активно трут ее ершиком. Остается только смыть, и перед гостями уже не будет неудобно за налет и запах в унитазе», — пояснил путешественник.

Блогер добавил, что с помощью соли некоторые немки даже борются с засорами в раковинах: они засыпают ее в слив, заливают уксусом и затыкают пробкой на полчаса-час. Таким образом, как отметил россиянин, они экономят на дорогостоящих средствах для прочистки труб, которые могут стоить до десяти евро (около тысячи рублей).

Ранее этот же блогер ужаснулся любимой еде немцев, которая продается в местных супермаркетах. По словам россиянина, целые стеллажи в немецких магазинах заставлены коробками с картофельными, мясными, яичными и макаронными салатами, которые он назвал «шлаком».