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16:17, 9 августа 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской колонии заподозрили в разглашении гостайны

ФСБ: под Владимиром экс-сотрудника ИК-7 заподозрили в разглашении гостайны

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Во Владимирской области бывшего сотрудника исправительной колонии №7 УФСИН России (ИК-7) заподозрили в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, фигурант разгласил в колонии информацию, которая была отмечена грифом «совершенно секретно». Речь шла о формах и методах оперативно-разыскной деятельности. Сотрудника сразу же уволили.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). Силовики проверили действия мужчины на предмет шпионажа и госизмены, признаки таких преступлений отсутствовали.

Ранее бывший замначальника отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области получил условный срок за разглашение гостайны из-за обнародования оперативных сведений в общедомовом чате жильцов.

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    Екатерина Власова
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