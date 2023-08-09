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09:04, 9 августа 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини на Ибице

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками в откровенном образе с отдыха. Соответствующие фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини оранжевого цвета, лежа на шезлонге. Среди прочего знаменитость надела соломенную шляпу и колье. При этом на размещенных в сети кадрах видно, что от макияжа манекенщица отказалась, а волосы распустила.

Известно, что на данный момент знаменитость отдыхает в компании друзей и семьи на испанском острове Ибица.

В июле американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также разместила фото в откровенном образе и без макияжа. На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена в бассейне в слитном купальнике розового цвета с глубоким декольте.

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    Карина Черных
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