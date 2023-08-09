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15:27, 9 августа 2023Среда обитания

Названы города с самым подорожавшим жильем

«Этажи»: сильнее всего жилье подорожало в Челябинске

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2023 году Челябинск оказался лидером среди городов, где больше всего подорожало жилье. Локации с наиболее заметным ростом цен на первичную недвижимость назвали эксперты компании «Этажи», передает РБК.

С начала года средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 8,34 процента, до 87,2 тысячи рублей. Лидерство города связано тем, что долгое время местная «первичка» оставалась недооцененной и оценивалась ниже, чем новые квартиры в других крупных городах России при равной себестоимости строительства.

Второе место досталось Новосибирску, где «квадрат» подорожал на 7,23 процента, до 107,1 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Москва с ростом на 6,87 процента, до 263 тысяч рублей. Четвертое и пятое место заняли Казань (плюс 1,8 процента, до 141,5 тысячи рублей) и Омск (плюс 4,95 процента, до 109,1 тысячи) соответственно. Минимальный рост стоимости «квадрата» был зафиксирован в Воронеже (плюс 0,6 процента) и Уфе (плюс 1,48 процента).

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» назвали российский город, где сильнее всего подорожала аренда недвижимости. Им оказался Сочи — с января по июнь 2023 года местное съемное жилье выросло в цене на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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    Александра Качан
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