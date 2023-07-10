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13:44, 10 июля 2023Среда обитания

Назван российский город с резко подорожавшей арендой жилья

«Яндекс Аренда»: аренда жилья в Сочи подорожала на 71 процент

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С января по июнь аренда жилья сильнее всего подорожала в Сочи — на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные назвал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Илья Тихомиров, пишут РИА Новости.

В Москве, по оценкам специалиста, цены, наоборот, снизились: минус 15 процентов в старых границах столицы и минус 5 процентов — в новых. В Подмосковье показатель упал на 12 процентов, добавил Тихомиров. Аналогичная динамика наблюдается и в Санкт-Петербурге — минус 12 процентов за первые шесть месяцев.

Эксперт отметил, что по стоимости аренда по-прежнему лидирует Москва — там снять квартиру можно в среднем за 60 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Сочи с показателем 44 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Подмосковье — там снять жилье получится в среднем за 32 тысячи рублей в месяц. Далее по ценам следуют Санкт-Петербург (30 тысяч рублей), Казань (28 тысяч рублей) и Екатеринбург (25 тысяч рублей), уточнил Тихомиров.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании съемных квартир в Москве. По словам специалистов, в августе-сентябре аренда жилья в столице обычно дорожает на 18 процентов в старых границах и на 20 процентов — в новых. Это связано с началом делового сезона, поясняют эксперты.

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    Нина Ташевская
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