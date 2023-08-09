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11:50, 9 августа 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Российские войска уничтожили САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Экипаж самоходки составлял пять человек. Также российские военные поразили расчет украинского 120-миллиметрового миномета, состоявший из семи бойцов.

Части Российской армии успешно ударили и по месту дислокации одного из подразделений ВСУ на каховском направлении, поразив живую силу и выведя из строя три машины.

Накануне стало известно, что российские артиллеристы группировки «Днепр» в Херсонской области поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 120-милииметровый миномет ВСУ. Артиллеристы смогли уничтожить и сами орудия, и боекомплекты к ним.

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    Алевтина Запольская
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