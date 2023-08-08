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12:03, 8 августа 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы поразили украинскую гаубицу «Мста-Б» под Херсоном

РИА Новости: российские артиллеристы поразили гаубицу «Мста-Б» ВСУ под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские артиллеристы группировки «Днепр» за сутки поразили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 120-милииметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб Херсонской области.

Артиллеристы смогли уничтожить и сами орудия, и боекомплекты к ним. Также из-под обстрела не удалось выйти расчетам украинских орудий, которые понесли потери.

Огонь российской артиллерии уничтожил и позиции ВСУ на островах в устье Днепра. Также разбито место дислокации украинских подразделений у села Змиевка.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении, пытаясь вынудить российских военных покинуть позиции.

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    Алевтина Запольская
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