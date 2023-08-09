Зеленский обсудил с силовиками контрнаступление ВСУ

Зеленский провел ставку в специальном формате для обсуждения контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», — написал глава государства.

По словам Зеленского, в заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.