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14:23, 9 августа 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с силовиками контрнаступление ВСУ

Зеленский провел ставку в специальном формате для обсуждения контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в специальном формате, чтобы обсудить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», — написал глава государства.

По словам Зеленского, в заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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    Алевтина Запольская
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