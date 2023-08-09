На Западе обратили внимание на низкий темп украинского контрнаступления

CNN: на Украине и на Западе признают, что контрнаступление ВСУ идет медленно

На Западе и на Украине признают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) движется медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает CNN.

«Чиновники как внутри Украины, так и за ее пределами сейчас признают, что продвижение наступления происходит медленнее, чем они надеялись», — отмечает телеканал.

Кроме того, по мнению одного из неназванных западных дипломатов, у Киева есть возможность добиться прогресса, но «крайне маловероятно», что этом изменит баланс сил в ближайшие недели.

Ранее американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль назвал власти Украины «командой младших школьников», которые вступили в игру с «командой колледжа». «Они не могут выиграть», — считает он.