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13:17, 9 августа 2023Бывший СССР

На Западе обратили внимание на низкий темп украинского контрнаступления

CNN: на Украине и на Западе признают, что контрнаступление ВСУ идет медленно

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Западе и на Украине признают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) движется медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает CNN.

«Чиновники как внутри Украины, так и за ее пределами сейчас признают, что продвижение наступления происходит медленнее, чем они надеялись», — отмечает телеканал.

Кроме того, по мнению одного из неназванных западных дипломатов, у Киева есть возможность добиться прогресса, но «крайне маловероятно», что этом изменит баланс сил в ближайшие недели.

Ранее американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль назвал власти Украины «командой младших школьников», которые вступили в игру с «командой колледжа». «Они не могут выиграть», — считает он.

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    Алевтина Запольская
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