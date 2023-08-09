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01:58, 9 августа 2023Мир

В США сравнили украинские власти с «командой младших школьников»

Сенатор Табервилль назвал власти Украины командой школьников без шанса на победу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти напоминают «команду младших школьников», вступивших в игру против «команды колледжа». Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в интервью телеканалу Fox News.

Он рассказал, что во время своей поездки на Украину, которая состоялась за три месяца до начала спецоперации, он виделся с главой страны Владимиром Зеленским. По словам сенатора, украинское руководство уже тогда воевало. «Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — считает он.

Табервилль также выступил против оказания американским правительством финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что оно не осознает сути конфликта. Он отметил, что у украинской стороны нет шансов на победу в противостоянии с Россией без прямого вовлечения в боевые действия НАТО и США. По мнению политика, американская администрация стремится отвлечь внимание от реальной проблемы.

Ранее стало известно о беспокойстве Запада из-за возможного провала контрнаступления украинских войск. Отмечалось, что западные союзники Киев опасаются, что наступление может сойти на нет в течение месяца.

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    Марина Совина
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