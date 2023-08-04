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12:11, 4 августа 2023Интернет и СМИ

На Западе засомневались в успехе контрнаступления Украины

La Repubblica: у России есть несколько козырей в конфликте с Украиной
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Западе обеспокоены тем, что сбавившее темп контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может потерпеть поражение в течение месяца. О том, какие козыри есть у России в конфликте с Киевом, рассказал журналист Джанлука Ди Фео в материале итальянского издания La Repubblica.

Автор заявил, что Запад начал сомневаться в успехе украинского контрнаступления. «Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца», — подчеркнул Ди Фео.

Преимуществами Российской армии он назвал мощную оборону и профессиональную тактику генералов, участвующих в боевых действиях. «Притом что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями», — добавил автор статьи.

По его мнению, если Украина не совершит бросок в сторону Крыма до весны 2024 года, а к сентябрю силы ВСУ не возьмут Мелитополь и Мариуполь, то среди союзников Украины могут возникнуть разногласия. Также он заявил о ведущихся разговорах о перемирии с возможной заморозкой линии фронта.

Ранее сообщалось, что ВСУ сталкиваются с большими потерями на южном направлении. Один из украинских военных рассказал, что российские войска приводили в действие дистанционные мины и активно использовали дроны-камикадзе. Позднее издание The Guardian отметило, что контрнаступление ВСУ началось преждевременно, поскольку украинское военное командование чувствовало, что на Западе появляются признаки нетерпения.

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    Мария Большакова
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