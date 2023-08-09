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09:36, 9 августа 2023Бывший СССР

Под Красным Лиманом заметили украинский карательный отряд

Офицер Марочко: под Красным Лиманом нашли карательный отряд ВСУ «Железные волки»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В районе Красного Лимана обнаружен батальон украинского спецназа «Железные волки», действующий в качестве заградотряда и карательного подразделения, сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Батальон входит в состав 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Марочко. По его словам, «Железные волки» выполняют разные задачи, в том числе карательные в отношении мирного населения и самовольно покинувших позиции украинских солдат.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ теряют до 80 процентов техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. В украинской армии происходят задержки и перебои тылового обеспечения, кроме того, боевая эффективность подразделений значительно снизилась с начала контрнаступления, отметил офицер.

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    Алевтина Запольская
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