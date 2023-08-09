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08:14, 9 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР назвали потери ВСУ в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе

Подполковник Марочко: ВСУ теряют до 80% личного состава и техники в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 80 процентов техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе, такие потери назвал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых "мясных штурмах", где потери порой доходят до 80 процентов в личном составе и технике», — уточнил эксперт, добавив, что из-за больших потерь украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения и слаживания.

Марочко добавил, что у ВСУ происходят задержки и перебои тылового обеспечения, кроме того, боевая эффективность подразделений значительно снизилась с начала контрнаступления.

По его словам, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям. Подполковник в отставке также указал на отсутствие успехов украинских военных на купянском, сватовском и кременском участках фронта на текущей неделе.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления. Он отметил, что у украинских сил осталось около 30 тысяч человек, в боях задействуется второй из трех корпусов, сформированных для наступательных действий.

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    Марина Совина
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