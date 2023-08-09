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02:03, 9 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

Депутат ЛНР Юров: ВСУ обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Юрий Юров сообщил об обстреле Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник ведет обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы», — уточнил политик, который отправился добровольцем на фронт и выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Юров уточнил, что сведений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении, пытаясь вынудить российских военных покинуть позиции.

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    Марина Совина
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