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18:47, 9 августа 2023Ценности

62-летняя Джулианна Мур снялась без макияжа и восхитила фанатов

Фото: @juliannemoore

Американская актриса Джулианна Мур снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

62-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в рубашке свободного кроя и шортах черных тонов. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда решила отказаться от косметики, а волосы распустила, продемонстрировав на камеру естественные кудри.

Поклонники оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Пожалуйста, ничего не делай со своим красивым лицом», «Что за красивая женщина?», «Ты выглядишь потрясающе», «Мне нравятся твои морщинки», «Ты по своей природе очень красивая», — высказывались они.

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков. «Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице», — пожаловалась звезда.

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    Мария Винар
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