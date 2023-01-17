Джулианна Мур рассказала об испорченной на всю жизнь в молодости детали лица

Актриса Джулианна Мур рассказала, что в подростковом возрасте случайно испортила брови

Американская актриса Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. На эту тему она высказалась в ролике, опубликованном на YouTube-канале журнала Vogue.

На размещенных кадрах 62-летняя знаменитость снялась без макияжа в собственной ванной комнате, показав фанатам свой уход за кожей и повседневный макияж. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков и навсегда испортила брови.

«Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице, — подчеркнула актриса в видео. — Кстати, я использую карандаш для блондинок, хотя многие думают, что у рыжих людей обычно рыжие брови, но такое бывает редко».

В заключение Мур отметила, что пользуется карандашом для бровей косметического бренда Anastasia Beverly Hills. «Процесс занимает много времени. Особенно это раздражает, когда мне надо срочно выходить, и муж меня при этом постоянно подгоняет», — уточнила она.

Джулианна Мур не в первый раз демонстрирует свое лицо без макияжа. В октябре 2022 года актриса поделилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлена в белой футболке с воротником. Тогда поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.