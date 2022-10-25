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09:31, 25 октября 2022Ценности

61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Актриса Джулианна Мур показала естественную внешность без макияжа и порадовала фанатов

Фото: @juliannemoore

Американская актриса, писательница Джулианна Мур показала естественную внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

61-летняя знаменитость поделилась новым снимком, на котором она запечатлена в футболке белого цвета с воротником. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены и уложены в аккуратные локоны.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 19 тысяч лайков. «Как всегда очень красивая», «Сейчас ты намного красивее, чем раньше», «Выглядишь отлично!», «Обожаю видеть тебя без макияжа», «Вот какая бывает красота на самом деле», — высказывались они.

В сентябре Мур высмеяли в сети из-за нелепого наряда. Папарацци запечатлели знаменитость во время прогулки по Венеции в белом сарафане люксового бренда Prada, оформленном окантовкой золотистого цвета и поясом. Отмечалось, что его стоимость достигает 2,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 179 тысяч рублей).

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Мария Винар
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