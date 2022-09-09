Джулианну Мур высмеяли в сети из-за сарафана за 179 тысяч рублей

Daily Mail: актрису Джулианну Мур в сарафане Prada за 179 тысяч рублей высмеяли в сети

Американскую актрису и писательницу Джулианну Мур высмеяли в сети из-за нелепого наряда. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 61-летнюю знаменитость во время прогулки по Венеции в белом сарафане люксового бренда Prada, оформленном окантовкой золотистого цвета и поясом. Отмечается, что его стоимость достигает 2,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно 179 тысяч рублей). Звезда киноленты «Большой Лебовски» дополнила свой образ открытыми босоножками на плоской подошве, солнцезащитными очками и маленькой черной сумкой.

Поклонники удивились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Это платье ужасно. Этот маленький треугольник с эмблемой бренда выглядит так, будто его скопировали с униформы из "Звездного пути". И подумать только, Prada зарабатывает столько денег на такой ужасной одежде», «Верните им деньги, леди», «Уродливый сарафан», «Отвратительное платье! Дураки те, кто покупает такие вещи», «Модный провал. Обычно она выглядит отлично», — высказывались они.

Ранее в сентябре Джулианна Мур привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Актриса появилась на премьере фильма режиссера Тодда Филда «Тар» в облегающем черном платье бренда Armani, которое оформлено глубоким V-образным декольте. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ серебряным ожерельем и длинными серьгами.