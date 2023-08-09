Бородина предупредила о действующих от ее имени мошенниках

Бородина заявила, что мошенники используют название ее магазина для обмана

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предупредила, что мошенники начали использовать для обмана россиян название магазина одежды, который принадлежал ей, а впоследствии был закрыт. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина опубликовала скриншот профиля в соцсети, оформленного таким образом, будто он принадлежит ее магазину. «Это мошенники! Моего магазина нет уже много лет, они украли название. Плюс используют старые фото и кидают людей на деньги», — заявила она.

Знаменитость добавила, что не несет ответственности за действия мошенников, и пообещала подать в суд на нарушителей. «А пока блокируйте эту страницу», — призвала она.

Ранее Бородина опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с налоговой. «Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги», — заявила ведущая. Кроме того, она обвинила СМИ в том, что они распространяют недостоверные сведения о ней.