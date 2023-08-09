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17:52, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Бородина предупредила о действующих от ее имени мошенниках

Бородина заявила, что мошенники используют название ее магазина для обмана
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Kseniya Borodina / Instagram.com / Globallookpress.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предупредила, что мошенники начали использовать для обмана россиян название магазина одежды, который принадлежал ей, а впоследствии был закрыт. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина опубликовала скриншот профиля в соцсети, оформленного таким образом, будто он принадлежит ее магазину. «Это мошенники! Моего магазина нет уже много лет, они украли название. Плюс используют старые фото и кидают людей на деньги», — заявила она.

Знаменитость добавила, что не несет ответственности за действия мошенников, и пообещала подать в суд на нарушителей. «А пока блокируйте эту страницу», — призвала она.

Ранее Бородина опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с налоговой. «Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги», — заявила ведущая. Кроме того, она обвинила СМИ в том, что они распространяют недостоверные сведения о ней.

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    Мария Большакова
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