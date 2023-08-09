Африканские страны выразили обеспокоенность из-за событий в Нигере

ANP: Мали и Буркина-Фасо выразили обеспокоенность по поводу Нигера

Мали и Буркина-Фасо обратились к Африканскому союзу и выразили свою обеспокоенность по поводу возможной военной операции в Нигере. Об этом сообщает ANP.

В совместном пресс-релизе дипломатических ведомств сказано, что «народ Нигера решил со всей ответственностью и мирным путем, без какого-либо кровопролития, взять свою судьбу в собственные руки». Отмечается, что граждане Нигера подтвердили свою приверженность свержению президента Мохамеда Базума.

Однако «Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), полностью порвав с международными законами и легитимностью, предпочло принудительные меры, включая применение вооруженной силы, против суверенной страны», говорится в обращении. При этом военная агрессия, замаскированная как восстановление демократии, лишь скрывает «планы иностранных держав».

Мали и Буркина-Фасо призвали искать выход из ситуации в Нигере исключительно дипломатическим путем и переговорами. Они также попросили Африканский Союз опубликовать это обращение как официальный документ.

Еще 4 августа ЭКОВАС заявило, что планирует нанести удар по мятежникам в Нигере, которые устроили переворот в конце июля. Там подчеркнули, что дают военным возможность вернуть президента Базума и отказаться от власти, пока они не воплотили план в жизнь.