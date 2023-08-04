Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер

Страны Западной Африки заявили, что разработали план вторжения в Нигер

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило, что планирует нанести удар по военным Нигера, устроившим переворот в конце июля. Об этом пишет Reuters.

В ЭКОВАС подчеркнули, что дают военным возможность вернуть президента Мохамада Базума и отказаться от власти, пока они не воплотили план в жизнь. Однако детали плана и дата, когда ЭКОВАС начнут вторжение, будут держать в строгом секрете.