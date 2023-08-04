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20:07, 4 августа 2023Мир

Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер

Страны Западной Африки заявили, что разработали план вторжения в Нигер

Фото: Balima Boureima / Reuters

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило, что планирует нанести удар по военным Нигера, устроившим переворот в конце июля. Об этом пишет Reuters.

В ЭКОВАС подчеркнули, что дают военным возможность вернуть президента Мохамада Базума и отказаться от власти, пока они не воплотили план в жизнь. Однако детали плана и дата, когда ЭКОВАС начнут вторжение, будут держать в строгом секрете.

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    Виктория Кондратьева
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