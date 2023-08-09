Российский врач предупредила об опасных последствиях сна с мокрой головой

Российский трихолог Лепехова: сон с мокрой головой вызывает переохлаждение

Российский врач-трихолог сети клиник ЦИДК Анфиса Лепехова предупредила об опасных последствиях сна с мокрой головой. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

По словам медика, ночью влажные пряди могут стать холодными и вызвать переохлаждение волосяных луковиц, которое может сопровождаться зудом, покраснениями и болевыми ощущениями. При этом не рекомендуется спать с открытым окном, поскольку возрастает вероятность заболеть.

Кроме того, специалистка заявила, что скопившаяся в подушке за ночь влага способствует размножению пылевых клещей, которые являются сильным аллергеном и вызывают заболевания кожи.

В июле врач-трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам эффективные способы отрастить волосы. В первую очередь доктор обратила внимание на массаж. При этом она уточнила, что наиболее действенным станет процедура с помощью аппарата Дарсонваль, который подает электрические импульсы и микротоки, способствуя росту новых волос.