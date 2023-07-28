Врач раскрыла россиянкам эффективные способы отрастить волосы

Врач-трихолог Татьяна Егорова: аппарат Дарсонваль способствует росту новых волос

Врач-трихолог, дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам эффективные способы, которые помогают отрастить волосы. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

В первую очередь доктор обратила внимание читателей на массаж. При этом она уточнила, что наиболее действенным станет процедура с помощью аппарата Дарсонваль, который подает электрические импульсы и микротоки, способствуя росту новых волос. «Если просто обычный массаж, то нужно делать чистыми руками по чистой голове. Но эффект будет условный, аппарат эффект даст лучше», — подчеркнула медик.

Помимо этого, Егорова посоветовала избегать тугих причесок, таких как высокие хвосты и косички, поскольку они нарушают кровообращение головы. «Ну и конечно, питаемся сбалансированно: белки, жиры, углеводы обязательно. Фрукты и овощи, а также витамины либо добавки для роста волос», — заключила эксперт.

Ранее в июле врач-трихолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые приносят вред волосам. Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты. Специалист также уточнила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день.