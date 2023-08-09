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15:32, 9 августа 2023Забота о себе

Хэлли Берри рассказала о жизни после менопаузы

Актриса Хэлли Берри заявила, что бросает вызов всем стереотипам о менопаузе

Фото: Danny Moloshok / Unsplash

56-летняя американская актриса, звезда «Людей Икс» Хэлли Берри рассказала о своей жизни после менопаузы. Об этом пишет издание Women's Health.

По словам Берри, к 56 годам она достигла своего пика и поняла, что стереотипы о менопаузе не соответствуют действительности. «Речь о вещах в духе "твоя жизнь кончена", "ты больше не нужна", "в обществе тебе больше нет места, "пора на пенсию", "пора собирать вещички"», — объясняет актриса.

Она также заявила, что теперь собирается заниматься только режиссурой и вряд ли вернется к актерской професии. «Нельзя просто снова стать дрессированным медведем, это невозможно. Я бросаю вызов каждому сценарию, я спрашиваю: а какая тут женская оптика? — говорит она. — Так многие сценарии все еще пишут мужчины, мужчины пишут женские роли, роли персонажей, которых они не понимают».

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У Хэлли Берри растут двое детей — 15-летняя Нала Ариэла от бывшего избранника Габриэля Одри и 9-летний Масео-Роберт, рожденный от экс-супруга Оливье Мартинеса. С 2020 года Берри состоится в отношениях с музыкантом, обладателем «Грэмми» Ван Хантом.

Ранее 54-летняя британская актриса Наоми Уоттс призналась, что после появления первых симптомов менопаузы в 36 лет она столкнулась с одиночеством и чувством стыда. По ее словам, в тот период она как раз собиралась выйти замуж и завести детей.

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    Александра Лисица
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