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20:54, 27 июля 2023Забота о себе

Актриса Наоми Уоттс рассказала о симптомах ранней менопаузы

Актриса Наоми Уоттс: я прошла через стыд и панику из-за ранней менопаузы

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Empire State Realty Trust, Inc.

Британская актриса Наоми Уоттс призналась, что после появления первых симптомов менопаузы в 36 лет она столкнулась с одиночеством и чувством стыда. О признаках ранней перименопаузы и беременности при таком состоянии она рассказала в интервью журналу Hello!

54-летняя Уоттс, дважды номинированная на премию «Оскар», вспоминает, что почувствовала первые признаки гормональных изменений в возрасте 36 лет. По ее словам, в тот период она как раз собиралась выйти замуж и завести детей.

Пережить менопаузу в таком юном возрасте было нелегко, особенно учитывая, что тогда об этом было очень мало информации. У меня были перепады настроения, ночная потливость и мигрени. Я чувствовала, как будто теряю контроль над собой

Наоми Уоттсактриса

Уоттс призналась, что ее адаптация к изменениям проходила очень сложно, так как в то время темы женского здоровья и климакса были табуированными. Она привела пример, что сначала не знала даже термин, которым называют ее состояние. Ей пришлось самой изучать перименопаузу — период постепенного перехода к менопаузе, который продолжается до 10-12 лет. «Я прошла через беспокойство, стыд, растерянность, панику и спустя два года, в течение которых я пыталась привести свою систему в порядок, я сумела забеременеть естественным путем», — говорит актриса.

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Актриса считает, что ее опыт мог быть намного проще, если бы у нее был доступ к информации и поддержка людей, столкнувшихся с той же проблемой. Поэтому она думает, что исполняет важную миссию, открыто высказываясь о деликатных темах.

Ранее Наоми Уоттс призвала женщин использовать во время менопаузы лубриканты и не стесняться этого. По ее мнению, женщины не должны испытывать стыд за изменения, которые с возрастом происходят в их теле.

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    Екатерина Улитина
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