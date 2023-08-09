Летевший из Европы российский самолет экстренно сел в Москве
Российский пассажирский самолет Airbus А321, летевший из Европы, экстренно сел в Москве. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
«В Шереметьево ночью 9 августа аварийно сел Airbus А321 рейса Белград — Казань», — пояснил собеседник агентства.
Отмечается, что, по предварительным данным, воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку из-за срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе. Никто из пассажиров самолета не пострадал.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи самолет Airbus A330-300 столкнулся с телетрапом и повредил двигатель. Инцидент произошел 4 августа в 21:00 по московскому времени. Воздушное судно, следовавшее из Нижнего Новгорода, коснулось телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя.