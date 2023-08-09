Откровенный комбинезон лопнул на блогерше во время похода в кино

Блогерша Эшли (фамилия неизвестна) с никнеймом @_ashleyjoyyy надела откровенный наряд и оконфузилась во время похода в кино. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что посетила кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. При этом для выхода в свет она приобрела облегающий розовый комбинезон из полупрозрачной ткани с мини-шортами британского бренда Poster Girl. Предмет гардероба был оформлен частично обнажающими грудь и живот вырезами и блестящими камнями.

Однако, по словам инфлюэнсерши, впоследствии она осталась недовольна своим нарядом. Так, когда юзерша отправилась в туалет, верхняя часть одежды лопнула, поставив ее в неудобное положение. «Не рекомендую», — резюмировала тиктокерша.

В марте сообщалось, что блогерша с никнеймом @kes.the.kitty осталась с порванными штанами во время интенсивной тренировки в спортзале. На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе и зеленых легинсах с выделяющим ягодицы кроем. Когда она занималась на тренажере для вертикальной тяги, ткань брюк лопнула из-за натяжения.