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01:00, 29 марта 2023Ценности

Легинсы лопнули на девушке во время интенсивной тренировки в спортзале

Легинсы лопнули на блогерше @kes.the.kitty во время интенсивной тренировки в спортзале

Блогерша с никнеймом @kes.the.kitty осталась с порванными штанами во время интенсивной тренировки в спортзале. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе и зеленых легинсах с выделяющим ягодицы кроем. Когда она занималась на тренажере для вертикальной тяги, ткань брюк лопнула из-за натяжения.

Несмотря на инцидент, блогерша захотела продолжить выполнение упражнений. Чтобы решить возникшую проблему с гардеробом, юзерша прикрыла ягодицы полотенцем, которое закрепила с помощью ремня, и вернулась к спортивному устройству. «К счастью, это не так уж плохо», — прокомментировала она ситуацию.

Ранее в марте пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Девушка рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. Однако после прибытия блогерши на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки.

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Карина Черных
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