Платье лопнуло на девушке на вечеринке перед гостями

Девушка mkldn_ купила платье для своего дня рождения и оконфузилась перед гостями

Пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка (имя и фамилия неизвестны) рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. Так, в начале видео она показала блестящее платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Ее образ дополняли собранные в высокий хвост волосы, серьги и кулон, украшенные сверкающими камнями.

Однако после прибытия на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки. «Почему день рождения — это такой стресс?» — возмутилась автор ролика.

Зрители поспешили успокоить девушку, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я даже не заметил и думал, что это нормально», «Честно говоря, я думал, что это так и задумано. Ты хорошо выглядишь!», «Не переживай! Ты хорошо смотрелась!» — писали они.

В сентябре 2022 года бывшая участница британского реалити-шоу «Остров любви» Коко Лодж захотела привлечь внимание мужчин в спортзале и оконфузилась. Телезвезда рассказала, что отправилась на тренировку в фитнес-клуб, который давно не посещала из-за участия в съемках и занятий кросс-фитом. При этом, по словам девушки, она знала, что встретит там привлекательных парней, поэтому надела специальные легинсы, которые подчеркивают ягодицы. Однако вместо ожидаемых комплиментов в свой адрес Лодж получила предупреждение о неисправности ее гардероба, которую она сама не заметила.