Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Звезда реалити-шоу захотела привлечь внимание мужчин в спортзале и оконфузилась

Звезда реалити-шоу Коко Лодж не заметила дыру на своих легинсах во время занятий спортом

Кадр: @cocolodge / TikTok

Бывшая участница британского реалити-шоу «Остров любви» Коко Лодж захотела привлечь внимание мужчин в спортзале и оконфузилась. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Телезвезда рассказала, что отправилась на тренировку в фитнес-клуб, который давно не посещала из-за участия в съемках и занятий кросс-фитом. При этом, по словам девушки, она знала, что встретит там привлекательных парней, поэтому надела специальные легинсы, которые подчеркивают ягодицы. Однако вместо ожидаемых комплиментов в свой адрес Лодж получила предупреждение о неисправности ее гардероба, которую она сама не заметила.

«Во время тренировки ко мне подошел парень. Я подумала, что сейчас он позовет меня в ресторан. Но нет. Он просто сказал, что у меня на штанах дыра в районе промежности», — посетовала девушка.

В заключение она отметила, что из-за смущения ей пришлось сбежать из спортзала. Также она попросила подписчиков посоветовать ей новое место для занятий.

В январе пользовательница с никнеймом fufugoe поделилась неловкой ситуацией, произошедшей с ней на тренировке, и прославилась в сети. Героиня материала решила продемонстрировать зрителям приседания со штангой, однако во время первого повторения ее легинсы лопнули на ягодицах. В ролике видно, как спортсменка рассмеялась после конфуза, поставила штангу на место и прикрыла дырку руками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
Власти США обвинили в сокрытии реального положения дел в экономике
В Госдуме призвали запретить праздничные мероприятия на время спецоперации
Снижение цен в России замедлилось из-за огурцов
В Ozon рассказали подробности о краже Apple Watch на одном из пунктов выдачи
Предсказано будущее больших ТЦ в России
Власти российского региона сообщили о погибшем в ходе СВО солдате
Раскрыт мотив нападения 16-летнего подростка на российского полицейского
ЕС продлил антироссийские санкции за «подрыв суверенитета Украины»
Похожий на гранату предмет нашли на станции московского метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.