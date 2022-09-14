Звезда реалити-шоу захотела привлечь внимание мужчин в спортзале и оконфузилась

Звезда реалити-шоу Коко Лодж не заметила дыру на своих легинсах во время занятий спортом

Бывшая участница британского реалити-шоу «Остров любви» Коко Лодж захотела привлечь внимание мужчин в спортзале и оконфузилась. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Телезвезда рассказала, что отправилась на тренировку в фитнес-клуб, который давно не посещала из-за участия в съемках и занятий кросс-фитом. При этом, по словам девушки, она знала, что встретит там привлекательных парней, поэтому надела специальные легинсы, которые подчеркивают ягодицы. Однако вместо ожидаемых комплиментов в свой адрес Лодж получила предупреждение о неисправности ее гардероба, которую она сама не заметила.

«Во время тренировки ко мне подошел парень. Я подумала, что сейчас он позовет меня в ресторан. Но нет. Он просто сказал, что у меня на штанах дыра в районе промежности», — посетовала девушка.

В заключение она отметила, что из-за смущения ей пришлось сбежать из спортзала. Также она попросила подписчиков посоветовать ей новое место для занятий.

В январе пользовательница с никнеймом fufugoe поделилась неловкой ситуацией, произошедшей с ней на тренировке, и прославилась в сети. Героиня материала решила продемонстрировать зрителям приседания со штангой, однако во время первого повторения ее легинсы лопнули на ягодицах. В ролике видно, как спортсменка рассмеялась после конфуза, поставила штангу на место и прикрыла дырку руками.