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Лопнувшие в спортзале легинсы прославили девушку в сети

Легинсы спортсменки лопнули на ягодицах во время приседания со штангой

Кадр: @fufugoes

Девушка поделилась неловкой ситуацией, произошедшей с ней на тренировке, и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом fufugoes запечатлела себя со спины в спортивном зале. Героиня материала решила продемонстрировать зрителям приседания со штангой, однако во время первого повторения ее легинсы лопнули на ягодицах. В ролике видно, как спортсменка рассмеялась после конфуза, поставила штангу на место и прикрыла дырку руками.

«Зато теперь я знаю, что приседаю не зря!» — пошутила блогерша. Ее публикация стала вирусной и набрала 16,7 миллиона просмотров и 2,7 миллиона лайков. Пользователи сети удивились храбрости девушки. «Я бы аннулировала абонемент в этом спортзале на следующий же день», «Я в шоке от твоей реакции. Тебе даже не стало стыдно!», «Ты такая смелая! Мне бы твою уверенность в себе», «Ты моя героиня!», «Ты мой пример для подражания!» — писали юзеры.

В октябре легинсы размера L оказались малы полной клиентке Zara и вывели ее из себя. На размещенных кадрах жительница Лондона Милли Гартон объяснила, что заказала в интернет-магазине упомянутой марки черные кожаные легинсы размера L. На видео девушка продемонстрировала, что не смогла натянуть новую вещь, поскольку ее фактический размер оказался меньше указанного на ярлыке, и это вывело ее из себя.

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Таисия Косинцева
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