Легинсы размера L оказались малы полной клиентке Zara и вывели ее из себя

Полная покупательница из Великобритании раскритиковала модный бренд Zara за отличие заявленных на бирках размеров одежды от реальных и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах жительница Лондона Милли Гартон объяснила, что заказала в интернет-магазине упомянутой марки черные кожаные легинсы размера L. На видео девушка продемонстрировала, что не смогла натянуть новую вещь, поскольку ее фактический размер оказался меньше указанного на ярлыке, и это вывело ее из себя. «Zara, что это, черт возьми, такое? Я ношу одежду размера L. Эти штаны явно гораздо меньше. Они чуть не треснули на моей заднице», — возмутилась клиентка.

Ролик стал вирусным и набрал 913,2 тысячи просмотров и 121,9 тысячи лайков. Подписчики поддержали Гартон в комментариях под публикацией. «Честно говоря, я даже не заглядываю в Zara, потому что у них всегда неразбериха с размерами», «Размеры в Zara не рассчитаны на нормальных людей», «Спасибо за это видео. Теперь я знаю, что не одна сталкиваюсь с такой проблемой», — высказывались они.

Zara не дала ответных комментариев по поводу случившегося.

Ранее в октябре отличие вещи на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы. Пользовательница соцсети Элли рассказала историю о своем неудачном шопинге на сайте популярного бренда PrettyLittleThing. Так, девушка заказала себе аксессуар для костюма на Хэллоуин — сетчатую полупрозрачную балаклаву, которая оформлена стразами.

