Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

В Таиланде полицейский предложил заявительнице помочь с ее делом в обмен на секс

В Таиланде бывший сотрудник полиции Самран Сухто якобы предложил обратившейся за помощью властей девушке заняться с ним сексом в обмен на продвижение ее дела. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летняя девушка по фамилии Дао подала жалобу о мошенничестве в полицейский участок в провинции Чонбури в 2022 году. Заявительница утверждает, что у нее обманным путем похитили 100 тысяч бат (275 тысяч рублей).

За год полиция так и не продвинулась в расследовании. В июле девушка получила сообщение от Самрана Сухто, подполковника полиции в отставке. Он работал в полицейском участке, куда подавала заявление Дао. В ходе разговора Сухто якобы потребовал у девушки 20 тысяч бат (55 тысяч рублей), пообещав помочь в продвижении дела. Когда Дао отказалась платить, Сухто предложил помощь в обмен на секс.

Шокированная девушка сразу написала на него жалобу. Через некоторое время Сухто заявил, что его аккаунт в приложении был взломан, и сообщения писал другой человек. В настоящее время остается неизвестным, кто именно потребовал у девушки деньги и предложил ей вступить в сексуальные отношения. Сотрудники полиции ведут расследование и пытаются установить личность пользователя.

Ранее сообщалось, что в США выдавший себя за полицейского под прикрытием мужчина похитил женщину и надругался над ней. Сотрудники Федерального бюро расследований выяснили, что с 2016 года мужчина часто менял место жительства, а также представлялся разными именами.

