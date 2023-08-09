Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 9 августа 2023Из жизни

Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

В Таиланде полицейский предложил заявительнице помочь с ее делом в обмен на секс

Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

В Таиланде бывший сотрудник полиции Самран Сухто якобы предложил обратившейся за помощью властей девушке заняться с ним сексом в обмен на продвижение ее дела. Об этом сообщает The Thaiger.

25-летняя девушка по фамилии Дао подала жалобу о мошенничестве в полицейский участок в провинции Чонбури в 2022 году. Заявительница утверждает, что у нее обманным путем похитили 100 тысяч бат (275 тысяч рублей).

За год полиция так и не продвинулась в расследовании. В июле девушка получила сообщение от Самрана Сухто, подполковника полиции в отставке. Он работал в полицейском участке, куда подавала заявление Дао. В ходе разговора Сухто якобы потребовал у девушки 20 тысяч бат (55 тысяч рублей), пообещав помочь в продвижении дела. Когда Дао отказалась платить, Сухто предложил помощь в обмен на секс.

Материалы по теме:
«Вы у меня заедете надолго» Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
«Вы у меня заедете надолго»Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
29 августа 2019
«Это очень распространенная история» Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Это очень распространенная история»Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
1 ноября 2018

Шокированная девушка сразу написала на него жалобу. Через некоторое время Сухто заявил, что его аккаунт в приложении был взломан, и сообщения писал другой человек. В настоящее время остается неизвестным, кто именно потребовал у девушки деньги и предложил ей вступить в сексуальные отношения. Сотрудники полиции ведут расследование и пытаются установить личность пользователя.

Ранее сообщалось, что в США выдавший себя за полицейского под прикрытием мужчина похитил женщину и надругался над ней. Сотрудники Федерального бюро расследований выяснили, что с 2016 года мужчина часто менял место жительства, а также представлялся разными именами.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о развороте республиканцев против помощи Украине

    ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

    В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

    Известный рэпер рассказал о причинах проблем с дыханием и потере голоса

    Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

    В США сравнили украинские власти с «командой младших школьников»

    Россия обвинила Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

    Малышева предупредила россиян об опасности одного блюда в летних уличных кафе

    В США указали на потерю одного из ключевых союзников

    На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости