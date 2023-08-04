Мужчина похитил женщину и запер ее в бетонной камере

В США выдавший себя за полицейского под прикрытием мужчина похитил женщину и надругался над ней. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно материалам уголовного дела, 15 июля в городе Сиэтл, штат Вашингтон, 29-летний Негаси Зубери предложил потерпевшей заняться проституцией. После ее согласия он заявил, что является сотрудником полиции и работает под прикрытием. Он показал женщине жетон и, угрожая электрошоковым пистолетом, надел на нее наручники, после чего посадил на заднее сиденье своей машины.

В течение семи часов Зубери, все это время притворявшийся сотрудником правоохранительных органов, вез пострадавшую к себе домой в штат Орегон. По пути мужчина несколько раз остановился и изнасиловал ее. Когда преступник приехал к дому, то потащил женщину в гараж. Там находилась самодельная камера из бетонных блоков с дверью из металлических прутьев. Зубери запер женщину в клетке и ушел.

В попытках выбраться из камеры потерпевшая начала бить кулаками по металлической двери. Ей удалось сломать несколько сварных соединений, в результате чего в двери образовалась щель. Женщина пролезла через нее и увидела автомобиль Зубери, припаркованный в гараже. Она открыла дверь машины, схватила пистолет, лежавший в салоне, и выбежала на улицу. Позже потерпевшая остановила проезжавшего мимо водителя, и тот незамедлительно обратился в службу спасения.

На следующий день сбежавшего из Орегона Зубери нашли в городе Рино, штат Невада. Он находился в машине на заправке с женой и детьми. Первоначально мужчина отказался выходить из автомобиля по требованию полиции. Вместо этого он порезал себя острым предметом и попытался сломать свой телефон, чтобы уничтожить улики. После этого Зубери все же сдался полиции и был арестован.

К расследованию преступления были подключены сотрудники Федерального бюро расследований. Они выяснили, что с 2016 года Зубери часто менял место жительства, а также представлялся разными именами. Предполагается, что мужчина совершил преступления сексуального характера еще по меньшей мере в четырех штатах.

Зубери предъявили обвинения в похищении человека и его перевозе через границу штата с целью совершения преступления на сексуальной почве. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное тюремное заключение.

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