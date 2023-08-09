Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 9 августа 2023Мир

Россия обвинила Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

Полянский: Киев не помогает украинцам, у которых в Швейцарии отобрали ребенка

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в отказе помогать украинской семье, которая лишилась ребенка в Швейцарии. Об это он написал в своем Telegram-канале.

Дипломат сообщил, что у пары из Одессы, которая переехала в местечко Саксон кантона Вале в марте 2022 года прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь.

Полянский отметил, что Вадим и Кристина Никольские обратились к нему с просьбой о помощи. Они подозревают, что ребенка забрали по злому умыслу, семья может видеть его лишь два раза в неделю.

«За счет различных нечистоплотных юридических ухищрений сейчас дело дошло до того, что их девочку сейчас могут отдать приемной семье во Францию. Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты ее не оказывают», — подчеркнул исполняющий обязанности постпреда России.

Ранее дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы «насильной депортации» украинских детей на территорию России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о развороте республиканцев против помощи Украине

    ФНС опровергла наличие черного списка блогеров

    В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

    Известный рэпер рассказал о причинах проблем с дыханием и потере голоса

    Полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на расследование дела

    В США сравнили украинские власти с «командой младших школьников»

    Россия обвинила Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

    Малышева предупредила россиян об опасности одного блюда в летних уличных кафе

    В США указали на потерю одного из ключевых союзников

    На форуме «Армия-2023» впервые покажут комплексы «Ярс» и «Авангард»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости