Россия обвинила Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

Полянский: Киев не помогает украинцам, у которых в Швейцарии отобрали ребенка

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в отказе помогать украинской семье, которая лишилась ребенка в Швейцарии. Об это он написал в своем Telegram-канале.

Дипломат сообщил, что у пары из Одессы, которая переехала в местечко Саксон кантона Вале в марте 2022 года прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь.

Полянский отметил, что Вадим и Кристина Никольские обратились к нему с просьбой о помощи. Они подозревают, что ребенка забрали по злому умыслу, семья может видеть его лишь два раза в неделю.

«За счет различных нечистоплотных юридических ухищрений сейчас дело дошло до того, что их девочку сейчас могут отдать приемной семье во Францию. Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты ее не оказывают», — подчеркнул исполняющий обязанности постпреда России.

Ранее дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы «насильной депортации» украинских детей на территорию России.