Российский дипломат опроверг заявления о насильной депортации украинских детей

Дипломат Кашаев опроверг в ООН информацию о насильной депортации детей с Украины

Дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев опроверг заявления представителей западных стран о якобы «насильной депортации» украинских детей на территорию России. Об этом пишет РИА Новости.

Слова Кашаева прозвучали в пятницу во время неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, организованного США, Францией, Албанией, при поддержке Украины и посвященного проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. Представители некоторых западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, снова выдвинули России обвинения в «незаконной депортации тысяч украинских детей» на территорию РФ.

Российский дипломат отверг эти обвинения, заявив, что правда состоит в том, что дети были «эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом». По его словам, с февраля 2022 года российские регионы приняли более пяти миллионов жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч — это дети. При этом большинство маленьких украинцев прибыли вместе с родителями или другими взрослыми родственниками.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

