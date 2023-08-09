В России заявили о развороте республиканцев против помощи Украине

Сенатор Пушков заявил, что 55% республиканцев в США против военной помощи Киеву

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о развороте республиканцев в США против военной помощи Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор Пушков заявил, что против военной помощи Киеву выступают 55 процентов республиканцев. По его словам, это «тревожные для Киева новости». «Но пока у власти в США демократы, вложившие огромные средства в этот конфликт и вряд ли готовые пойти на попятную. Поэтому быстрых изменений в политике США ожидать не следует, хотя недовольство действиями Киев растет и среди демократов», — констатировал он.

В июле Алексей Пушков заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. По словам сенатора, американцы, как правило, «идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить».

