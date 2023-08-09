Бывшая глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о жизни в деревне под Рязанью

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поделилась положительными впечатлениями от жизни в деревне Петрушово Рязанской области, где она арендовала дом. Комментарий политика приводит РИА Новости.

«Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне», — сказала Кнайсль журналистам. О том, что она поселилась в Рязанской области, стало известно 8 августа. Экс-министр появилась на празднике «Макушка лета», проходившем в Петрушово. Кнайсль смотрела выступления и общалась с местными жителями.

В доме, где она планирует пробыть еще не меньше месяца, политик пишет книгу о нынешней ситуации в Европе. По словам ее знакомой, журналистки и сценариста Дильбар Кладо, Кнайсль живет там с двумя собаками.

Работавшая министром иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах Карин Кнайсль из-за угроз была вынуждена переехать в Ливан. По ее словам, в Европе ее нигде не принимали, а во Франции даже запретили открыть банковский счет. В России экс-главу австрийского МИД пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный в марте при Санкт-Петербургском государственном университете.