Украина призвала Запад не признавать выборы в новых регионах России

Верховная Рада призвала Запад не признавать выборы в новых регионах России

Верховная Рада Украины приняла обращение к западным странам с призывом не признавать легитимность выборов в новых регионах России. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутаты призвали не допускать участия делегаций из новых регионов в работе международных организаций и парламентских структур, а также способствовать криминальному преследованию лиц, которые примут участие в голосовании.