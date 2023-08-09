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15:34, 9 августа 2023Бывший СССР

Украина призвала Запад не признавать выборы в новых регионах России

Верховная Рада призвала Запад не признавать выборы в новых регионах России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Верховная Рада Украины приняла обращение к западным странам с призывом не признавать легитимность выборов в новых регионах России. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутаты призвали не допускать участия делегаций из новых регионов в работе международных организаций и парламентских структур, а также способствовать криминальному преследованию лиц, которые примут участие в голосовании.

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