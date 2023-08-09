Внедрение новой разметки на российских дорогах сочли неэффективной мерой

Национальный автомобильный союз: новая разметка вряд ли искоренит проблему ДТП

Тестирование сотрудниками «Автодора» новой дорожной разметки на различных участках платных трасс с повышенным скоростным режимом вряд ли полностью искоренит риски дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, его слова приводят «Известия».

В то же время новая разметка сможет помочь недостаточно опытным водителям в соблюдении положенной дистанции на дорогах и более безопасном управлении транспортным средством. При этом злостных нарушителей она вряд ли убережет от заядлой привычки нарушать правила дорожного движения. «Глобально это (новая дорожная разметка — прим. "Ленты.ру") проблему не решит, потому что люди, в целом склонные к нарушениям, на нее обращать внимание не будут», — считает эксперт.

Однако в любом случае новую дорожную разметку не стоит считать бесполезной мерой. Даже предотвращение небольшого числа аварий можно будет считать ощутимой пользой. Кроме того, нанесение разметки не является дорогостоящей и сложной мерой, это не приведет к значительным издержкам «Автодора», заключил Шапарин.

О планах госкомпании «Российские автомобильные дороги» протестировать новую разметку на некоторых трассах сообщалось 8 августа. В организации хотят протестировать ее на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), а также трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева», на различных участках которых действует повышенный скоростной режим — до 110 километров в час и до 130 километров в час. Экспериментальная разметка будет выглядеть как серия «стрелок» или «галочек», которые помогут водителям соблюдать требуемую дистанцию на дороге.