МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Загороднюка

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего главу Минобороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая запись появилась в ведомственной базе разыскиваемых лиц, передает РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

В июле сообщалось, что Загороднюку предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. Также Следственный комитет России (СКР) обвинил начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и бывшего командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.