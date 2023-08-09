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21:51, 9 августа 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Загороднюка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего главу Минобороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая запись появилась в ведомственной базе разыскиваемых лиц, передает РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в карточке Загороднюка. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

В июле сообщалось, что Загороднюку предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. Также Следственный комитет России (СКР) обвинил начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и бывшего командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.

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    Марина Совина
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