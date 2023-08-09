На Украине захотели штрафовать за прослушивание российской музыки

В Верховную Раду внесли законопроект о штрафах за российскую музыку на Украине

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий штрафовать за прослушивание российской музыки. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента страны.

Законопроект №9547 предлагает наказывать за публичное прослушивание и исполнение российских песен штрафами в размере от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (примерно 13,5 — 22,5 тысячи рублей).

За повторное нарушение придется заплатить от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (45 тысяч — 67,6 тысячи рублей).

В июле на Украине осудили подростка, который исполнял песни Виктора Цоя на улице в центре Львова. Суд признал 17-летнего юношу виновным в хулиганстве. Заявление в отношении него подала депутат Верховной Рады Наталья Пипа.