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13:45, 31 июля 2023Бывший СССР

На Украине подростка осудили за исполнение песни Цоя

На Украине суд признал виновным парня, исполнившего песню Цоя на улице Львова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

На Украине суд признал виновным в хулиганстве 17-летнего молодого человека, исполнившего песню Виктора Цоя на улице во Львове. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

В качестве наказания суд ограничился предупреждением, сообщила депутат Верховной Рады Наталья Пипа. Именно с ней у парня был конфликт из-за исполнения песни. По словам нардепа, она лично попросила суд не штрафовать юношу. При этом именно Пипа написала заявление в полицию, обвинив подростка в мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 2 июня в центре Львова. Сообщается, что молодой человек не отреагировал на просьбу депутата прекратить петь на русском языке.

При этом в Министерстве культуры Украины отмечают, что петь песни Виктора Цоя в стране не запрещено, так как исполнитель не входит в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

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    Алевтина Запольская
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