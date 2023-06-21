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13:08, 21 июня 2023Бывший СССР

На Украине объяснили легальность песен Виктора Цоя

В Минкульте Украины заявили, что Виктор Цой не входит в список угрожающих стране авторов

Фото: ТАСС

Исполнение песен Виктора Цоя на Украине разрешено. Об этом заявили в Государственном агентстве по искусству при Министерстве культуры страны, передает Telegram-канал Klymenko Time.

В ведомстве объяснили легальность песен Цоя тем, что исполнитель не входит в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Глава агентства Ольга Россошанская подчеркнула, что исполнитель не был гражданином «государства-агрессора», следовательно, его песни не подлежат запрету.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа написала заявление в полицию на мужчину, который пел песни Виктора Цоя на русском языке во Львове.

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    Алевтина Запольская
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