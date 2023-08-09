Канада расширила санкции против Ирана из-за возможных поставок дронов в Россию

Канада расширила санкции против Ирана из-за возможных поставок дронов в Россию. Это 13-й пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте канадского правительства.

Список ограничений включает cемь человек, причастных к деятельности, которая, по данным Канады, серьезно угрожает международному миру и безопасности или представляет собой грубые и систематические нарушения прав человека в Иране.

«Санкции также направлены против лиц, занимающих руководящие должности в государственных фирмах, которые производят смертоносные боевые беспилотники, используемые вооруженными силами Ирана для дестабилизации региона или экспортируемые в Россию для использования в ее незаконной войне против Украины», — сказано в публикации.

Ранее Евросоюз (ЕС) ввел санкции, чтобы помешать производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране. «Санкции запрещают экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых при строительстве и производстве БПЛА. Они также предусматривают ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА», — говорится в документе.