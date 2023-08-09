Туристка неудачно прыгнула в море и оказалась с осколками кости в спинном мозге

Daily Mail: туристка сломала позвоночник во время прыжка в море в Хорватии

Отдыхавшая в Хорватии с подругой туристка неудачно прыгнула в море, сломала позвоночник и оказалась с осколками кости в спинном мозге. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 20-летняя Джордан Робинсон и ее приятельница приехала в Дубровник на юге страны. Там они решили искупаться в море, однако во время прыжка в воду девушка получила серьезную травму. Спасатели вытащили ее на сушу и срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом поясничного отдела позвоночника.

Также выяснилось, что фрагменты кости опасно сдавили ее спинной мозг. Девушке провели экстренную операцию. Мать Робинсон объявила сбор средств для оплаты медицинских счетов. Приехать к дочери она не смогла из-за финансовых трудностей.

Ранее российский турист, отправившийся в путешествие в составе организованной группы, упал со скалы и сломал спину. Он ждал помощи несколько дней. Уточняется, что мужчина сорвался с тропинки и катился по склону почти 150 метров.