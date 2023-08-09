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20:48, 9 августа 2023Силовые структуры

Россиянка без водительских прав решила скрыться от полиции и врезалась в коров

В Хакасии женщина попыталась скрыться от полиции и врезалась в стадо коров

Кадр: группа «МВД Медиа» во ВКонтакте

В Абакане 35-летняя местная жительница без водительских прав попыталась скрыться от полиции и врезалась в стадо коров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

Рано утром гаишники патрулировали город и обратили внимание на автомобиль женщины, потому что он двигался слишком медленно и по извилистой траектории. Они потребовали водителя остановиться, но она резко увеличила скорость. Тогда началась погоня, во время которой женщина проехала на красный и постоянно выезжала на полосу встречного движения.

Через какое-то время женщина въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара ее машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. В автомобиле была сама женщина и ее 15-летняя дочь. Силовики оказали им первую помощь и вызвали скорую. Маму и дочку госпитализировали с различными травмами. В больнице у женщины взяли кровь и отправили ее на химико-токсикологическое исследование, потому что полиция почувствовала от местной жительницы стойкий запах алкоголя.

В отношении правонарушительницы составлены протоколы по трем административным статьям. Она также будет привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Москве таксист-наркодилер врезался в фонарный столб и попал в руки полиции.

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    Варвара Митина
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