Съемки второй части «Каратэ-пацан» запланировали на осень

Съемки второй части «Каратэ-пацан» стартуют осенью в Монреале

Начало съемок второй части фильма «Каратэ-пацан» от Sony Pictures запланировали на осень. Об этом говорится на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

Съемочный процесс картины начнется в сентябре в Монреале. При этом в карточке фильма упоминается имя гонконгского актера и режиссера Джеки Чана.

Ранее стало известно о возможном участии Джеки Чана во второй части «Каратэ-пацан». Ожидается, что актер вернется к роли мистера Хана, которого он сыграл в фильме «Каратэ-пацан» 2010 года. На данный момент неизвестно, появится ли Джейден Смит, исполнивший главную роль в первом фильме, во второй части. Несколько месяцев назад Sony объявила дату выхода «Каратэ-пацан 2» — 7 июня 2024 года.

Фильм «Каратэ-пацан» вышел на экраны в июне 2010 года. Сюжет картины строится вокруг чернокожего мальчика Дре в исполнении Джейдена Смита, который с матерью переезжает в Китай. Там главный герой сталкивается с бандой каратистов, которые держат в страхе школу Дре и окрестности. На помощь мальчику приходит хромой китаец в исполнении Джеки Чана, который обучает его боевым искусствам.