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15:21, 18 мая 2023Культура

Стало известно о возможном участии Джеки Чана во второй части «Каратэ-пацан»

Джеки Чан ведет переговоры о возвращении в новый фильм «Каратэ-пацан» от Sony

Кадр: фильм «Каратэ-пацан»

Гонконгский актер и режиссер Джеки Чан ведет переговоры о возвращении в новый фильм «Каратэ-пацан» от Sony Pictures, режиссером которого выступит Джонатан Энтвистл, работавший над проектами для Netflix. Об этом сообщает портал Discussing Film.

Ожидается, что актер вернется к роли мистера Хана, которого он сыграл в фильме «Каратэ-пацан» 2010 года. На данный момент неизвестно, появится ли Джейден Смит, исполнивший главную роль в первом фильме, во второй части. Несколько месяцев назад Sony объявила дату выхода «Каратэ-пацан 2» — 7 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что Джеки Чан снимет фильм в разрушенных городах Сирии.

Фильм «Каратэ-пацан» вышел на экраны в июне 2010 года. Сюжет картины строится вокруг чернокожего мальчика Дре в исполнении Джейдена Смита, который с матерью переезжает в Китай. Там главный герой сталкивается с бандой каратистов, которые держат в страхе школу Дре и окрестности. На помощь мальчику приходит хромой китаец в исполнении Джеки Чана, который обучает его боевым искусствам.

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Варвара Кошечкина
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