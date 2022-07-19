Джеки Чан снимет фильм в разрушенных городах Сирии

Джеки Чан снимет фильм об эвакуации китайских дипломатов в разрушенных городах Сирии

68-летний гонконгский актер и режиссер Джеки Чан стал исполнительным продюсером фильма, посвященного эвакуации китайских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В картине под названием Home Operation, заказчиком которой выступило китайское правительство, покажут события из вымышленного государства Поман, где разворачивается гражданская война. Как сообщается, в основу сюжета легли беспорядки в Йемене, произошедшие в 2015 году.

«Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война», — сообщил изданию Зияд Али, директор организации Art Maker Production, принявшей участие в работе над фильмом.

Али добавил, что 40 процентов проекта будет отснято в городах Сирии. Такое решение связано с тем, что продюсеры фильма «искали места, где имеются разрушенные войной районы и ближневосточный колорит». Сирия же располагала подходящей «натурой для съемок» и «техническими возможностями».

Директор организации сообщил, что создатели проекта приступили к работе неделю назад, а весь съемочный процесс займет около двух с половиной месяцев. Али подчеркнул, что Джеки Чан выступил в картине в качестве исполнительного продюсера, а потому его личное присутствие на съемках в разрушенных районах Сирии не требуется.

Ранее стало известно, что режиссер первой части «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон снимет биографический фильм о британской исполнительнице Эми Уайнхаус.